Беларусь станет полноправным членом ШОС на саммите в июле

Беларусь станет полноправным членом ШОС на предстоящем саммите организации, который пройдет в июле в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в Ташкенте на Форуме Шанхайской организации сотрудничества «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания».

Чжан Мин отметил, что число членов большой семьи растет.

— На предстоящем в следующем месяце саммите в Астане будет принято решение о вступлении Беларуси в ШОС, и таким образом число государств-членов достигнет исторического двузначного прорыва, — констатировал он.

Генеральный секретарь ШОС также обратил внимание на то, что «за более чем 20 лет своего развития структура превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую, всеобъемлющую международную организацию».

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества в рамках организации, Чжан Мин указал на то, что ШОС уделяет внимание не только задачам «высшего уровня», таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам, «близким к народу», таким как туризм, спорт, утилизация отходов.

— Вышеперечисленные достижения являются убедительным доказательством того, что шанхайский дух соответствует общим интересам, изначальной цели организации по поддержанию безопасности и стабильности, обеспечению устойчивого развития, а сотрудничество ШОС будет только укрепляться, — считает он.

5 июня в Ташкенте проходит 19-е заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие организовывается под председательством узбекской стороны Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. В его работе принимают участие более 40 экспертов из 10 стран, в том числе представительная делегация национальных исследовательских центров государств — членов ШОС, специалисты государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, а также руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.