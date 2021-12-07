Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
МИНСК. КАЗИНФОРМ – Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на товары из ряда государств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, комментируя постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.
В перечне запрещенных товаров – мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.
Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.
- ВОЗ: лечение COVID-19 плазмой переболевших людей – неэффективно
- Польше запретили выдворять мигрантов
- Стоимость нефти Brent выросла на 5,3%
- Европа выпустит новые евро
- Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне
- Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в России
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана