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Беларусь с 1 января 2020 года начала председательствовать в ЕАЭС

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Января 2020, 14:37
Беларусь с 1 января 2020 года начала председательствовать в ЕАЭС

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Беларусь с 1 января 2020 года начала председательствовать в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

С февраля пост председателя Евразийской экономической коллегии займет представитель белорусской стороны Михаил Мясникович. В прежние годы он занимал различные государственные посты, включая должности председателя Совета Республики Национального собрания, премьер-министра, главы Администрации Президента, руководителя Национальной академии наук.

Кандидатура Михаила Мясниковича была утверждена 20 декабря в Санкт-Петербурге на Высшем Евразийском экономическом совете. Своей главной задачей он тогда назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС.

«Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать», - заявил Михаил Мясникович в Санкт-Петербурге.

Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.

«На мой взгляд, мы должны серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов, которые составили базу (отношений стран в ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), вопросах, связанных с техническим регулированием, которое должно быть единым для экономик наших государств», - добавил он.

Кроме того, в 2020 году Беларусь будет сопредседательствовать в Содружестве Независимых Государств. Председательство в СНГ перешло Узбекистану, еще одним сопредседателем стал Туркменистан.


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