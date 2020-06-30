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Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30 Июня 2020, 06:27
Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 июня 2020 года №378, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $37,8 за 1 т (ранее - $8,3).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $4,5 до $20,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $2,4 до $11,3 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они также повышались.

Экономика   Беларусь   ЕАЭС   Нефть  
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