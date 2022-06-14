16:12
14 Июня 2022 15:17
Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС
ТАШКЕНТ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Беларуси, он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС и дал понять, что подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена Кабинетом министров республики», - сказал Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании Совета национальных координатором ШОС.
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