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Беларусь подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена
15 Июля 2022 09:17

Беларусь подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена

ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Беларусь официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена. Об этом в пятницу на специальном брифинге заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Беларусь недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС в качестве полноправного члена», - сказал он.





Фото: tass.ru

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