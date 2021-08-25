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Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана

25 Августа 2021 09:42
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Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана. Такое мнение высказал на заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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Как проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, п редставители Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и международных организаций обсудили сегодня эффективность проводимых мероприятий по противодействию незаконной миграции. Особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с возможным перемещением беженцев на территорию государств - членов ОДКБ из-за военно-политической ситуации в Афганистане.

Как добавили в МВД Беларуси, в связи с участившимися вопросами журналистов, касающимися темы вынужденной миграции из Афганистана в страну, ситуацию также прокомментировал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. «В настоящее время каких-либо ограничений на въезд для граждан Афганистана на территорию Беларуси нет. Согласно международным стандартам, лицо, ищущее убежище, должно быть допущено на территорию страны, к официальным представителям которой оно обратилось с соответствующим ходатайством, а также проведена процедура его рассмотрения», - рассказал он.

В ДГиМ МВД не исключают, что с учетом складывающейся военно-политической ситуации в Афганистане количество граждан этой страны, стремящихся получить статус беженца или дополнительную защиту в Беларуси, может увеличиться. Тем не менее, по словам Алексея Бегуна, перемещение вынужденных мигрантов из Афганистана в Беларусь не должно приобрести массового характера. Это связано с удаленностью республики от региона Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политики. При этом рассмотрение ходатайств граждан Афганистана о предоставлении защиты в Беларуси будет осуществляться в рамках предусмотренной законодательством индивидуальной процедуры. На случай возникновения ситуации массового прибытия вынужденных мигрантов порядок действий государственных органов определен на законодательном уровне.

Что касается готовности белорусской инфраструктуры к приему беженцев из Афганистана, то в стране создана национальная система предоставления убежища, основанная на международно признанной концепции защиты вынужденных мигрантов. Белорусское законодательство гарантирует доступ иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, к соответствующим процедурам. «Любому иностранцу предоставлена практическая возможность заявить о намерении получить защиту в стране как непосредственно при пересечении Государственной границы Беларуси, так и находясь на ее территории», - подчеркнул начальник департамента.

По результатам рассмотрения каждого ходатайства Департамент по гражданству и миграции МВД принимает одно из предусмотренных законодательством решений. Иностранцам, которым отказано в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты в Беларуси, гарантировано право на обжалование таких решений в судебном порядке.

Статус беженца предоставляется иностранцу, находящемуся на территории Беларуси в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований в своей стране по определенным признакам. Дополнительная защита предоставляется иностранцу, у которого существуют обоснованные опасения столкнуться на родине с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта. Следует отметить, что критерии предоставления статуса беженца и дополнительной защиты в Беларуси полностью соответствуют международным стандартам в сфере вынужденной миграции.

К слову, в Беларуси функционируют два пункта временного поселения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении защиты. Единовременно в этих пунктах, находящихся в Витебске и Гомеле, могут разместиться до 50 человек.

До 2013 года граждане Афганистана составляли основную часть потока вынужденных мигрантов, прибывающих в Беларусь. За время реализации в Беларуси законодательства о вынужденной миграции (с 1997 года) статус беженца предоставлен 641 выходцу из Афганистана, что составило около 66% от общего числа иностранцев, которым предоставлена эта форма защиты. Кроме того, 29 афганцам предоставлена дополнительная защита в Беларуси.

После 2013 года значительного потока вынужденных мигрантов в Беларусь из Афганистана не отмечалось. Наибольшее количество афганцев обратилось в компетентные органы с ходатайствами о защите в 2015 году (41 человек), наименьшее - в 2019 году (8 человек). В нынешнем году это число составило 11.

Большая часть граждан Афганистана, получивших одну из предусмотренных белорусским законодательством форм защиты, покинули территорию страны, выехав в третьи страны либо возвратившись в государство гражданской принадлежности, 161 человек приобрел гражданство Республики Беларусь.

В настоящее время на территории страны проживают 96 граждан Афганистана, получивших статус беженца в Беларуси, и 27 граждан, получивших дополнительную защиту.


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#ОДКБ   #Безопасность   #Беларусь   #Афганистан   #мигранты  
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