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Беларусь намерена производить вакцину от COVID-19

4 Ноября 2021 02:24
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Беларусь намерена производить вакцину от COVID-19

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО «БелВитунифарм», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО «БелВитунифарм» определена правительством как наиболее перспективная площадка, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.

Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

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