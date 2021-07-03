Беларусь и Казахстан: сотрудничество и торговля

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День Независимости Республики Беларусь – 3 июля мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества и дружбы между Республикой Беларусь и РК, который был подготовлен белорусским информационным агентством БелТА специально для МИА «Казинформ».

Дипломатические отношения между странами установлены 16 сентября 1992 г. В 1997 году открыто Посольство Республики Беларусь в Казахстане. Посольство Республики Казахстан в нашей стране открыто в 1995 году.

Между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ведется активный диалог. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях, проводятся встречи президентов и премьер-министров Беларуси и Казахстана, в том числе в рамках СНГ, ОДКБ, евразийской интеграции.

Официальные визиты Президента Республики Казахстан в г. Минск в ноябре 2017 года и Президента Республики Беларусь в г. Нур-Султан в октябре 2019 года подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами.

В 2017 году Беларусь приняла участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества на сегодняшний день содержит более 80 международных договоров и документов. Казахстан занимает третье место по объему внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ после стран-соседей и ключевых торговых партнеров – России и Украины.

В 2020 году объем внешней торговли товарами Республики Беларусь с Республикой Казахстан составил 847 млн долларов США. При этом белорусский экспорт в Казахстан составил 747,1 млн долларов. Основные позиции белорусского экспорта в Казахстан в 2020 году: тракторы, комбайны, говядина свежая или охлажденная, молоко и сливки сгущенные и сухие, сахар, сыры и творог, мебель, лекарственные средства.

На территории Казахстана функционируют 7 крупных совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования (ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и др.). На казахстанском рынке широко представлены товары известных белорусских торговых марок «Конте», «Марко», «Милавица», «Марк Формель», «Пинскдрев», «Гомельдрев», «Керамин», «Беллесизделие», «Алютех», «Коммунарка», «Санта-Бремор», а также мясо-молочная продукция ведущих отечественных производителей.

В целом, товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает около 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также более 170 дилерских организаций.