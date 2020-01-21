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Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти

21 Января 2020 20:44
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Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», - заявил глава государства.


Александр Лукашенко отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов. «В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рынков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать», - отметил белорусский лидер.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: «Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами», - это большой ресурс.


«Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, - заявил Александр Лукашенко. - Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите».

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов. Они касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях.

Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.

Александр Лукашенко предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения. «Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать», - сказал он.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-ной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.




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Ключевые слова: Беларусь, Нефть,
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