Бельгийское правительство оплатит населению часть расходов за электроэнергию и газ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Федеральное правительство Бельгии примет меры по оказанию помощи семьям и бизнесу в условиях нынешнего энергетического кризиса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с решением правительства, любой житель страны, заключивший контракт с энергетической компанией с переменной ценой, и те, кто продлил свой контракт с фиксированной ценой после 1 октября 2021 года, получат сокращение своих ежемесячных счетов за газ на 135 евро в ноябре и декабре 2022 года.

Аналогичным образом, потребители получат государственные выплаты за электроэнергию в размере 61 евро в месяц в ноябре и декабре.

Снижение цен не предполагается для лиц с низкими доходами, поскольку они уже пользуются «социальным тарифом» на коммунальные услуги.

Кроме того, принимается во внимание годовой доход потребителей энергии. В случае если доход потребителя за год превышает 62 тыс. евро на одного человека или 125 тыс. евро на двоих, то помощь по оплате за энергоресурсы будет подлежать налогообложению.

Сумма правительственной помощи на приобретение мазута для отопления составит 300 евро.

На текущей неделе биржевые цены на газ в Европе опустились на 10% и топливо продавалось по цене ниже 2000 долларов за тысячу кубометров. Так, стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах со снабжением в октябре во время утренних торгов снижалась до €194 за 1 МВт·ч.