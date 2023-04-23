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Бельгийский порт принимает один из крупнейших контейнеровозов в мире

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Апреля 2023, 02:10
Бельгийский порт принимает один из крупнейших контейнеровозов в мире

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Контейнеровоз MSC Tessa прибыл в пятницу в морской порт бельгийского города Антверпена, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Судно MSC Tessa считается одним из крупных контейнеровозов в мире, способное перевозить не менее 24 116 контейнеров. Габариты корабля: длина 400 метров, ширина 62 метра. Тем не менее, данный рекорд вероятно продлится недолго, так как скоро ожидается спуск на воду другого судна MSC Loreto, которое способно перевозить еще на 200 контейнеров больше.

В то же время бельгийские специалисты утверждают, что судоходные компании при строительстве крупных контейнеровозов должны учитывать некоторые пределы. По их мнению, для таких крупных судов необходимы дополнительные дноуглубительные работы, чтобы корабль не сел на мель. Кроме того, необходимо адаптировать другое оборудование в портах, в том числе такие, как краны на терминале.


Фото: CCTV Video News Agency
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