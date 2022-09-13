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    19:53, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бельгийский эксперт: Казахстан сохраняет мультивекторную внешнюю политику

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Редактор бельгийского журнала «Brussels report» Питер Клеппе поделился мнением о Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мой взгляд, руководство Казахстана сохраняет мультивекторную внешнюю политику, в том числе активно укрепляя сотрудничество с Западом, с Европейским союзом.

    Хотелось бы подчеркнуть то, что среди лиц, ответственных за принятие решений в Европе, вызывает поддержку позиция Казахстана по соблюдению международного права.

    Комментируя недавнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, я бы отметил предложения, направленные на дальнейшую демократизацию Казахстана. Особо интересно то, что период президентства в Казахстане будет ограничен одним сроком.

    Также хотел бы подчеркнуть намерение Главы Казахстана амнистировать участников «январских событий» в стране. Это знак, который Европейский союз также поддержит», - резюмировал эксперт.

    1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Политика Послание Президента РК-2022 Мнения Послание Президента РК
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