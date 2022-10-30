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Бельгийские специалисты считают, что аномально теплая осень - признак глобального потепления

Автор:  
Арнур Рахимбеков
30 Октября 2022, 21:23
Бельгийские специалисты считают, что аномально теплая осень - признак глобального потепления

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Бельгии зафиксирован очередной температурный рекорд: дневная температура в Брюсселе превысила 25 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В столичной коммуне Уккель, где находится метеорологическая станция после 14 часов дня температура поднялась до 25,1 градуса по Цельсию - позже она достигла 25,5 градусов. Это самый высокий показатель температуры в этот период года за всю историю метеонаблюдений в Бельгии.

Бельгийский метеоролог Фрэнк Дебузер написал в Twitter, что «никогда раньше у нас не было такого летнего дня так поздно в осенний сезон. Сегодня 29 октября 2022 года. Предыдущие высокие отметки температуры были 16 октября 2017 года и 16 октября 2018 года».

По мнению бельгийского синоптика, текущая волна не случайное явление. Это явный признак глобального потепления.

Эксперт из Университета Левена Николь ван Липциг называет нынешнюю ситуацию с продолжающимися высокими температурами исключительной.

«У нас температура на 9 градусов выше нормы для этого времени года (нормальное значение для этого времени около 13 градусов). На самом деле, у нас жара в середине осени. Это вызвано горячим воздухом с юга, но это также результат изменения климата» - сказал бельгийский ученый.

«Природные экосистемы запутались. Это влияет на нас, на нашу экономику, на наше здоровье, а также на нашу планету и животных», - предупреждает Николь ван Липциг.


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