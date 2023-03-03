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Бельгийские фермеры на тракторах приедут в Брюссель на крупную акцию протеста

3 Марта 2023, 09:00
Бельгийские фермеры на тракторах приедут в Брюссель на крупную акцию протеста Фото: ANP

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Фермеры и садоводы со всей Фландрии едут на тракторах в Брюссель, чтобы обратить внимание бельгийского правительства на последствия мер в области сокращения выборов азота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации СМИ, сельскохозяйственные ассоциации Бельгии: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS и Ferm voor Agrovrouwen организуют сегодня большую демонстрацию в Брюсселе. Планируя привлечь более 2 тысяч тракторов, они намерены протестовать в столице против соглашения по азоту.

Ожидается, что общая колонна образует цепочку протяженностью примерно от 15 до 20 километров. При этом фермеры планируют ехать со всей Фландрии в направлении Брюсселя в утренний час-пик - колонной под наблюдением полиции.

Несмотря на то, что фламандское правительство все еще не смогло прийти к окончательному соглашению после многих и продолжительных переговоров, весьма вероятно, что выбросы азота для производителей сельского хозяйства Бельгии будут резко сокращены. К примеру, в природных зонах их показатель должен быть снижен примерно более половины. Однако, по данным экспертов, это может означать разорение большого количества животноводческих ферм, поскольку больше всего азота вырабатывается именно в сельском хозяйстве.

«Соглашение по азоту в его нынешнем виде вызывает социально-экономический протест», - подтверждают сельскохозяйственные организации.

«Мы призываем к тщательной корректировке соглашения по азоту и рассмотреть перспективы на будущее, при которых фермеры смогут продолжать поставлять местную, устойчивую и здоровую пищу по самым высоким стандартам качества» - говорится в заявлении.

Федеральная полиция Бельгии рекомендует водителям транспортных средств избегать в пятницу региональных дорог, пользоваться альтернативными видами транспорта, такими как поезд либо велосипед.


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