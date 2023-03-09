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Бельгийская полиция проверила метро после сообщений об угрозе взрыва

Автор:  
Арнур Рахимбеков
9 Марта 2023, 01:25
Бельгийская полиция проверила метро после сообщений об угрозе взрыва Фото: vrt.be

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийская прокуратура расследует угрозу террористического акта в брюссельском метро, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийская полиция и спецслужбы проявляют особую бдительность после недавней угрозы теракта в брюссельском метро. Об этом сообщают местные СМИ и новость подтверждается федеральной полицией.

Силы безопасности в ночь на 8 марта провели полную проверку сети столичного метро. Все станции метрополитена остаются открытыми.

«Нам действительно прислали электронное письмо с угрозами нападения на линию брюссельского метро. Мы сразу очень серьезно отнеслись к угрозе и провели тщательную проверку, в ходе которой ничего подозрительного обнаружено не было. Сегодня по-прежнему сохраняется повышенная бдительность», — отметил представитель федеральной полиции.

По данным полиции, прокуратура Брюсселя начала расследование указанных фактов. «Расследование продолжается, и мы пока не можем предоставить какие-либо дополнительные подробности», — заявил пресс-секретарь полиции Виллемьен Бэрт.

Кроме того, отдельные дипломатические представительства разослали своим гражданам уведомления о возможной угрозе и попросили повысить меры личной безопасности.

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