Бельгийская Фландрия удваивает число вакцинаций

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На следующей неделе в регионе Бельгии Фландрии будет введено более полумиллиона вакцин от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В общей сложности с 17 мая в данном регионе Бельгии будет введено 533 535 доз вакцины, из которых 179 тысяч предназначается для лиц, ожидающих вторую дозу.

В Бельгии применяются разрешенные в Евросоюзе четыре вакцины от производителей Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

В настоящее время 10% населения Бельгии получили две дозы двухкомпонентных вакцин.

После этого Министерство здравоохранения региона с 24 мая планируется несколько снизить объемы вакцинации до 320 295 инъекций. Однако в начале июня кампания вакцинации достигнет «крейсерской скорости» с количеством 700 тысяч доз в неделю.

Таким образом, фламандское правительство надеется, что каждый взрослый во Фландрии получит одну дозу вакцины от КВИ к 11 июля – национальному празднику данного региона.