Бельгия запретила «несущественные» поездки

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии с 27 января по 1 марта текущего года разрешают перемещение граждан и жителей страны через границу только в определенных случаях, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Совещательный орган при правительстве Бельгии по борьбе с коронавирусом установил следующие условия, разрешающие пересечение границы:

1) служебные командировки;

2) гуманитарные причины: помощь пожилым, несовершеннолетним, инвалидам, посещение родственников в рамках медицинской помощи, а также переезд по медицинским причинам и продолжение лечения;

3) поездки с целью учебы: школьники, студенты и стажеры по обмену в рамках учебы, а также научных исследований;

4) весомые семейные причины;

5) поездки в рамках юридических обязательств, срочный ремонт транспортного средства либо переезд;

6) разрешается также перемещение лиц, работающих в приграничных регионах, но на срок не более 48 часов.

При этом границы Бельгии в рамках Шенгенского соглашения остаются открытыми, но с учетом вышеуказанных ограничений.

Для лиц, прибывающих из за пределов Евросоюза продолжают действовать правила обязательного ПЦР-теста на коронавирус на первый и седьмой дни по приезду в страну.