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Бельгия усилит контроль на своих границах

Автор:  
Арнур Рахимбеков
30 Декабря 2020, 09:40
Бельгия усилит контроль на своих границах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Государственные органы Бельгии сообщили, что в предстоящие после Нового года выходные дни усилят на границе контроль за въезжающими в страну, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бельгийцы, возвращающиеся из-за границы, будут подвергнуты более жесткому пограничному контролю», - объявила во вторник министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

Более строгие проверки будут проводиться федеральными властями в аэропортах, на вокзалах и автомобильных дорогах, говорится в заявлении МВД Бельгии.

«Мы должны избежать повторения ситуации, которую пережили в марте 2020 года. Когда часть резидентов Бельгии, возвращавшихся из своих отпусков, ускорила распространение коронавируса в нашей стране», - добавила министр.

По установленным правилам, все въезжающие в Бельгию пассажиры должны иметь отрицательный тест на коронавирус.

Федеральная полиция Бельгии предупреждает, что будет строго следить за заполнением специальной формы поиска пассажиров (PLF), которую обязаны заполнить все въезжающие в страну лица.


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