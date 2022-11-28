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    Бельгия сталкивается с наплывом беженцев

    28 Ноября 2022, 18:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сотни беженцев из Афганистана, Африки, Ближнего Востока и Украины вынуждены жить на улице вблизи офиса бельгийского агентства по предоставлению убежища «Fedasil», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В эфире фламандского телеканала VRT показали кадры, где около 800 лиц, ищущих убежища, временно живут на улице у правительственного здания в местной коммуне Схаарбек.

    По прибытию среди беженцев проводится проверка, чтобы убедиться, что у всех есть документ, удостоверяющий право на убежище. Это приложение дает право беженцем просить жилье в Бельгии. В соответствии с законодательством ЕС, все просители убежища имеют право на питание и проживание.

    Местная пресса сообщает, что в этом случае власти Бельгии в настоящее время не могут выполнить свои обязательства. Мари Дутрепон из организации «Progress Lawyers Network» резюмирует ситуацию: «Ни еды, ни юридической помощи, ни медицинской помощи, ни социальной помощи».

    Один проситель убежища рассказал VRT: «Туалета нет. Мы как живые животные, но мы ведь люди». Кроме того, беженцы жалуются, что мало у кого есть матрас, на котором можно спать. Другие просто спят на холодном полу.

    Местные власти говорят о вспышке дифтерии, чесотке и, возможно, туберкулезе.

    Министр по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Моор предупредила, что бельгийское ведомство Fedasil не может в одиночку справиться с поиском мест для приема лиц, ищущих убежища, поскольку Бельгия сталкивается с беспрецедентным наплывом беженцев.

    Только в этом месяце агентство «Fedasil» предоставило более тысячи мест. В следующем месяце добавится еще 500 мест.

    Бельгийский министр указывает на провал европейской политики предоставления убежища. Она говорит, что эта политика не работает, и несколько стран, Бельгия, Нидерланды, Германия и Австрия, вынуждены принимать гораздо больше просителей убежища: «Мы переходим от одного кризиса к другому. Это уже недопустимо».

    Экстренные переговоры стран-участниц Евросоюза в пятницу привели к решению разработать новый план действий в течение нескольких недель: государства-члены должны более активно сотрудничать, необходимо координировать спасательные операции и необходим добровольный, работающий механизм солидарности.


    Кадр из видео: euronews.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Бельгия Европа Мировые новости мигранты
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