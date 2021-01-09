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Бельгия продлевает жесткий локдаун

Автор:  
Арнур Рахимбеков
9 Января 2021, 12:17
Бельгия продлевает жесткий локдаун

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Действующие карантинные меры в Бельгии продлеваются еще на две недели, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу в Брюсселе состоялось заседание консультативного комитета при правительстве страны, которое оценило текущую эпидемиологическую ситуацию.

Несмотря на текущее снижение показателей заболеваемостью COVID-19, правительство Бельгии посчитало, что карантинные меры ослаблять рано, и нынешние правила изоляции останутся в силе до 22 января 2020 года.

Эксперты опасаются, что вернувшиеся из «рождественских каникул» путешественники и возобновление занятий в школах могут спровоцировать рост пандемии.

Властями будут также проверяться условия дистанционной работы на предприятиях. Не поощряются «несущественные» поездки, а возвращающиеся из так называемых «красных зон» должны пройти дополнительные тесты и выйти на самоизоляцию.

Между тем консультативный комитет обратился к группе экспертов с просьбой составить график возобновления работы всех секторов и указать, где необходимы более строгие протоколы работы, чтобы это могло произойти «как можно быстрее и эффективнее».

Следующее заседание Консультативного комитета при правительстве Бельгии запланировано на 22 января 2021 года.


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