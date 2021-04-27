Бельгия приостанавливает авиасообщение с Индией, Бразилией и ЮАР

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бельгии состоялось очередное заседание консультативного совета по карантинным мерам при правительстве, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгия решила временно запретить все пассажирские перевозки из Индии, Бразилии и ЮАР в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в данных странах мира.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден опубликует министерский указ, чтобы ввести эту меру в действие как можно скорее, говорится в заявлении правительства.

Кроме того, власти Бельгии продолжают ограничивать пересечение границы. Разрешено только «ограниченное количество необходимых поездок»:

– профессиональные поездки транспортного персонала и моряков,

– поездки дипломатов, сотрудников международных организаций и лиц, приглашенных международными организациями, физическое присутствие которых необходимо для надлежащего функционирования этих организаций при выполнении ими своих обязанностей.

В указанных случаях необходимо представить официальное свидетельство, подтверждающее, что поездка имеет важное значение.

Федеральное правительство Бельгии внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в мире. Для обеспечения скоординированного подхода предусмотрены дальнейшие консультации на уровне ЕС, и в частности с соседними странами Бельгии.

Напомним, ранее в Бельгии уже запрещали «несущественные» поездки. Власти Бельгии с 27 января по 1 марта разрешали перемещение граждан и жителей страны через границу только в определенных случаях.