Бельгия остается вторым экспортером пива в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Европейского статистического ведомства «Eurostat», Бельгия сохраняет позицию второго по объемам экспортера пива в Европе. На Бельгию приходится 17% экспорта пива ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



В рейтинге производителей пива Бельгию опережают только Нидерланды. В 2022 году Бельгия экспортировала 1,6 млрд литров пива. Нидерланды экспортировали 2,6 млрд литров пива (27% от экспорта Евросоюза). Третьим по величине экспортером пива в ЕС в 2022 году была Германия.

Немецкие производители продали за рубеж 1,5 млрд литров своего пива. Цифры учитывают как экспорт в другие страны-члены ЕС, так и экспорт за пределами Европейского союза.

Бельгийские СМИ отмечают, что показатель экспорта пива Бельгией снижается третий год подряд и оказался на 5,5% ниже данных от 2021 года.

Падение объемов продажи пива из Бельгии связано с переходом некоторых пивоваров на организацию производства своей продукции за рубежом. Так, бренд «Stella Artois» с 2021 года изготавливает свою продукцию в США.