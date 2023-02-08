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Бельгия организует полевой госпиталь для раненых в Турции

8 Февраля 2023, 22:29
Бельгия организует полевой госпиталь для раненых в Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Первая команда бельгийской службы спасения сегодня отправляется в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийских СМИ, одной из задач спасателей Бельгии станет сооружение полевого госпиталя на месте катастрофы.

Полевой госпиталь начнет работу на следующей неделе. Бельгийские врачи смогут принимать более 100 пациентов в день. Команда из 70-80 бельгийцев будет состоять из врачей, специализирующихся на неотложной хирургии, при поддержке медсестер скорой помощи и других медиков.

Бригада сможет проводить операции на месте и оказывать другую жизненно важную медицинскую помощь. Также будет оборудовано специальное отделение матери и ребенка.

Полевой госпиталь поможет разгрузить турецкие больницы.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.


Кадр из видео/ vrt.be

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