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Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Июля 2021, 04:18
Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения

БРЮССЕЛЬ.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны, в результате которого погибли 23 человека. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«20 июля объявляется днем национального траура в Бельгии, последствия стихии стали самыми катастрофическими, которые когда-либо знала наша страна», - сказал премьер.

Напомним, Циклон «Бернд» принес сильные осадки в Бельгию и часть земель Германии.

В Бельгии провинции Льеж и Намюр были объявлены зоной стихийного бедствия.

В Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны. В результате наводнения уже подтверждена гибель более ста человек. Еще около тысячи числятся пропавшими без вести.

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