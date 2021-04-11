Бельгия наращивает темп вакцинации населения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 2,3 млн доз трех доступных в Евросоюзе вакцин против COVID-19 были введены жителям Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Целевая группа по вакцинации Бельгии отмечает, что цифры могут быть еще выше, поскольку не все данные были включены в системе данных «VaccinNet». К 8 апреля было введено 2 283 000 млн доз, и еще сразу 100 тысяч препаратов было поставлено жителям Бельгии в пятницу, сообщила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Целевой группы Сабина Стордер.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в связи с тем, что вакцинация в Бельгии набирает обороты, страна вошла в «топ-10» государств ЕС, которые ввели хотя бы один укол людям в возрасте 18 лет и старше (16,6% населения).

Кроме того, со следующей недели в Бельгии будет доступна вакцина от американской фармацевтической компании «Johnson & Johnson». Ее особенность в однократной инъекции, достаточной для приобретения иммунитета от опасной инфекции.

Относительно небольшие дозы четвертой разрешенной вакцины в ЕС будут доступны с 12 апреля (36 тысяч), и еще 62 тысяч доз -с 26 апреля.

Препарат будет использоваться наряду с вакцинами: Pfizer/BioNTech - более 1,8 млн доз уже доставлено в Бельгию, AstraZeneca - 823 тысяч доз и 334 тысяч доз от американской группы Moderna.