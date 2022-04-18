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Бельгия начала применять санкции в отношении морских судов РФ

Автор:  
Арнур Рахимбеков
18 Апреля 2022, 13:56
Бельгия начала применять санкции в отношении морских судов РФ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 17 апреля Бельгия начала применять санкции, предписанные Европейским Союзом в отношении морских судов под российским флагом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликт в Украине привел к новым санкциям Евросоюза против России, который включает запрет на вход российских судов в порты ЕС. Исключение пока составляют сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарная помощь и энергоносители.

В бельгийском порту Антверпен подтвердили, что до 10 августа 2022 года в гавань могут доставляться природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива, все фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты (например, пшеница), удобрения и гуманитарная помощь.

«В настоящее время около 12 российских кораблей направляются к побережью Северного моря. Они находятся под наблюдением бельгийских властей. Но только трем из них запрещен доступ с учетом различных исключений», - пишут бельгийские СМИ.

Европейская организация морских портов призвала обеспечить дополнительный персонал в портах стран ЕС для контроля за соблюдением санкций против России.


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