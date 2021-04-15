Бельгия и Швейцария постепенно отменяют санитарные ограничения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бельгия начинает поэтапную отмену карантинных ограничений. Об этом объявил премьер-министр Александр де Кроо по итогам 7-часового заседания комитета по борьбе с пандемией. Прежде всего власти обещают открыть границы для путешествий в пределах ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«С вечера воскресенья будет снят запрет на необязательные поездки. Вместо этого запрета будет введён очень жёсткий контроль наличия тестов на коронавирус и соблюдения карантина на согласованных основаниях», - Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

С конца апреля правительство Бельгии намерено отменить ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и магазинов, а 8 мая, как ожидается, откроются кафе и рестораны.

О новом этапе отмены санитарных ограничений объявило и правительство Швейцарии. Со следующей недели в конфедерации можно будет проводить публичные мероприятия и собирать зрителей на стадионах, в кинозалах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть уличные террасы.

В заявлении правительства Швейцарии говорится, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся непростой, так что вопрос о карантинных мерах может быть пересмотрен с учётом загруженности больниц, которые занимаются лечением COVID-19.



