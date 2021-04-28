Бельгия достигла 25% вакцинации населения от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии 25% взрослого населения уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Эта цифра составляет почти 2,8 млн бельгийцев, или 24,3% населения страны. Кроме того, более 765 тысяч человек считаются полностью вакцинированными - 6,7% от общей численности населения.

При этом показатель вакцинации сравнивается по разным регионам страны: вакцинировано 31,26% жителей во Фландрии и 30,68% в Валлонии. В Брюссельском столичном регионе этот уровень составляет 23,94% в возрасте 18 лет и старше.

Ожидается, что поставки вакцин в Бельгию значительно увеличатся в ближайшие дни и недели, что должно ускорить кампанию по вакцинации.

На данный момент Евросоюз одобрил четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Последняя, требующая только одной дозы, начала применяться для жителей Бельгии на этой неделе.

Ранее сообщалось, что более 2,3 млн доз трех доступных в Евросоюзе вакцин против COVID-19 были введены жителям Бельгии.