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Бекзат Жусупов назначен председателем АО «Qazcontent»

9 Февраля 2023, 11:27
Бекзат Жусупов назначен председателем АО «Qazcontent»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня приказом министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали Жусупов Бекзат Бакбергенович назначен председателем правления государственного информационного агентства «Qazcontent», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Жусупов Бекзат Бакбергенович родился в 1989 году в Мангистауской области и является выпускником программы «Болашак».

Стаж работы:

2022-2023 - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК;

2021-2022 - Администрация Президента РК, заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК;

2019-2021 - директор телеканала «Mangystau» МОФ АО РТРК «Qazaqstan» (г. Актау);

2013-2016 - руководитель пресс-службы акима Кызылординской области, пресс-секретарь;

2012-2013 - информационно-аналитическая дирекция телеканала «Хабар» (г. Астана), продюсер отдела, редактор-ведущий;

2009-2012 - редактор службы новостей телеканала «КТК» (г. Алматы, Астана);

2008-2009 - дирекция информационно-аналитических программ телеканала «Алматы» (г. Алматы), редактор-ведущий;

2007-2008 - служба новостей АО РТРК «Казахстан» (г. Актау), редактор-ведущий;

2006-2007 - радиостанция «West» (г. Актау) служба новостей, редактор-ведущий.

Фото: primeminister.kz


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