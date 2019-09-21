Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксёр Бекзат Нурдаулетов стал победителем чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере. Таким образом, Бекзат Нурдаулетов принёс первую золотую медаль для сборной страны.

Ранее в полуфинале Нурдаулетов раздельным решением судей победил четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Рио-2016 Хулио Сесара ла Круса из Кубы.





30-летний ла Крус выигрывал ЧМ в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.