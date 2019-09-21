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Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу

21 Сентября 2019 22:58
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Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксёр Бекзат Нурдаулетов стал победителем чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере. Таким образом, Бекзат Нурдаулетов принёс первую золотую медаль для сборной страны.

Ранее в полуфинале Нурдаулетов раздельным решением судей победил четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Рио-2016 Хулио Сесара ла Круса из Кубы.


30-летний ла Крус выигрывал ЧМ в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.


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Ключевые слова: Спорт, Россия,
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