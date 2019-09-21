Новости
-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:06
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.09.2019 23:00
-
20.09.2019 22:27
-
-
-
-
20.09.2019 21:27
-
-
20.09.2019 21:00
-
-
-
-
20.09.2019 20:00
-
-
20.09.2019 19:55
-
-
20.09.2019 19:42
-
-
Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу
21 Сентября 2019 22:58
Поделиться:
ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксёр Бекзат Нурдаулетов стал победителем чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЧМ по боксу: Камшыбек Кункабаев стал вторым Казахстанская федерация бокса требует у AIBA объяснений по итогам боя Василия Левита Казахстанский нокаутер сразится против американца с 20 победами в андеркарде боя Головкин — Деревянченко
В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере. Таким образом, Бекзат Нурдаулетов принёс первую золотую медаль для сборной страны.
Ранее в полуфинале Нурдаулетов раздельным решением судей победил четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Рио-2016 Хулио Сесара ла Круса из Кубы.
30-летний ла Крус выигрывал ЧМ в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстан занял третье место на ЧМ по боксу
- ЧМ по боксу: Камшыбек Кункабаев стал вторым
- Алексей Луценко выиграл вторую однодневку подряд
- Казахстанская федерация бокса требует у AIBA объяснений по итогам боя Василия Левита
- Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе
- Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ по вольной борьбе
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047