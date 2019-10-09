Бекзат Нурдаулетов назван лучшим спортсменом сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана завершилось голосование «Лучший спортсмен сентября в Казахстане». Его победителем стал представитель команды Казахстана по боксу Бекзат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ».
Всего в списке номинантов были представлены шесть спортсменов: Бекзад Нурдаулетов (бокс), Камшыбек Кункабаев (бокс), Нуркожа Кайпанов (вольная борьба), Даулет Ниязбеков (вольная борьба), Игорь Сон (тяжелая атлетика), Хорлан Жаканша (греко-римская борьба).
Голосование завершилось сегодня, 9 октября, в 13:00. По его итогам победу одержал Нурдаулетов. Он набрал 43,07 процентов голосов. Следом за ним расположился Хорлан Жаканша —23.34 процента. Третьим стал Нуркожа Кайпанов, набравший 22.08 процентов.
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