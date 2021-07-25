Бекзат Алтынбеков: Выборы акимов – важный шаг к построению демократического общества

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области, в том числе в Жезказганском регионе, полным ходом идут выборы. В целом, в области выборы сельских акимов проходят в 13 селах, 17 поселках и 45 сельских округах в 14 избирательных округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы акима Талапского сельского округа города Жезказгана начались в 07:00 утра. На избирательном участке №240 строго соблюдены карантинные требования. Члены комиссии одеты в специальную защитную одежду и маски. Жители села голосуют, соблюдая дистанцию.

«Сегодня – исторический день для нашей страны. По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева впервые проходят прямые выборы сельских акимов. Эта политическая кампания – очень важный шаг для всех», - отметил председатель Совета общественного согласия Карагандинской областной Ассамблеи народа Казахстана г. Жезказгана Бекзат Алтынбеков.

Активность населения в выборах высокая. Согласно последним данным, в Талапском сельском округе проголосовали 102 избирателя, что составляет 20,31% от числа избирателей на участке.

«Выборы сельских акимов – важный шаг к построению демократического общества в нашей стране. В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент говорил о необходимости введения прямых выборов сельских акимов. 25 мая 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон «О выборах в Казахстане». Как отметил Глава государства, это действительно явный шаг на пути демократического развития нашего общества. По итогам сегодняшних выборов считаю, что большие перемены и социальные вопросы найдут свое решение. Надеемся, что эта политическая дуга сплотит народ Казахстана и оправдает ожидания страны. Поэтому мы возлагаем большие надежды на эти выборы», - добавил Бекзат Алтынбеков.