10:41, 25 Апрель 2021 | GMT +6
Бекзад Нурдаулетов завоевал «золото» международного турнира по боксу в России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В России завершился международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Очередную медаль соревнований в актив команды Казахстана принес чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Представляющий Казахстан в весовой категории до 81 кг Нурдаулетов одержал уверенную победу над соперником из России Имамом Хатаевым.
Отметим, что Абильхан Аманкул, выступающий в весовой категории до 75 кг, не вышел на финальную схватку по состоянию здоровья. Таким образом Аманкул стал бронзовым призером соревнований.
Ранее «золото» турнира завоевал Асланбек Шымбергенов.
Всего по итогам турнира в активе команды Казахстана по боксу шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.