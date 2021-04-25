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    10:41, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Бекзад Нурдаулетов завоевал «золото» международного турнира по боксу в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В России завершился международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Очередную медаль соревнований в актив команды Казахстана принес чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Представляющий Казахстан в весовой категории до 81 кг Нурдаулетов одержал уверенную победу над соперником из России Имамом Хатаевым.

    Отметим, что Абильхан Аманкул, выступающий в весовой категории до 75 кг, не вышел на финальную схватку по состоянию здоровья. Таким образом Аманкул стал бронзовым призером соревнований.

    Ранее «золото» турнира завоевал Асланбек Шымбергенов.

    Всего по итогам турнира в активе команды Казахстана по боксу шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.


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