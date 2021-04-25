Бекзад Нурдаулетов завоевал «золото» международного турнира по боксу в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В России завершился международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Очередную медаль соревнований в актив команды Казахстана принес чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представляющий Казахстан в весовой категории до 81 кг Нурдаулетов одержал уверенную победу над соперником из России Имамом Хатаевым.

Отметим, что Абильхан Аманкул, выступающий в весовой категории до 75 кг, не вышел на финальную схватку по состоянию здоровья. Таким образом Аманкул стал бронзовым призером соревнований.

Ранее «золото» турнира завоевал Асланбек Шымбергенов.

Всего по итогам турнира в активе команды Казахстана по боксу шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.