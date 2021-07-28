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Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой на Олимпиаде в Токио

28 Июля 2021 11:41
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Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Бекзад Нурдаулетов , представляющий Казахстан в полутяжелой весовой категории до 81 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из России Имама Хатаева.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу соперника.

Таким образом, чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой на Олимпиаде в Токио.
Отметим, что это четвертый казахстанский боксер, который завершил выступление на Олимпиаде. Накануне сборная Казахстана понесла первые потери в боксе: борьбу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг), а Серик Темиржанов (до 57 кг) завершил выступление во втором круге.


ФОТО: Турар Казангапов, НОК Казахстана
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#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Бокс  
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