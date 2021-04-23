Бекзад Нурдаулетов деклассировал именитого узбека на турнире в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В России продолжается международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», на котором выступают и казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов провел четвертьфинальный бой в весовой категории до 81 килограмма. Соперником казахстанца был узбек Дилшод Рузметов. Этот поединок закончился победой Нурдаулетова единогласным решением судей. Таким образом, он вышел в полуфинал турнира.

Добавим, что Бекзад Нурдаулетов и Дилшод Рузметов уже встречались друг с другом два года назад — в финале чемпионата мира-2019, который проходил в Екатеринбурге (Россия). В том бою Нурдаулетов уверенно победил единогласным решением судей (5:0) и завоевал «золото».



