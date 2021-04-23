РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:28, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Бекзад Нурдаулетов деклассировал именитого узбека на турнире в России

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В России продолжается международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021», на котором выступают и казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов провел четвертьфинальный бой в весовой категории до 81 килограмма. Соперником казахстанца был узбек Дилшод Рузметов. Этот поединок закончился победой Нурдаулетова единогласным решением судей. Таким образом, он вышел в полуфинал турнира.

    Добавим, что Бекзад Нурдаулетов и Дилшод Рузметов уже встречались друг с другом два года назад — в финале чемпионата мира-2019, который проходил в Екатеринбурге (Россия). В том бою Нурдаулетов уверенно победил единогласным решением судей (5:0) и завоевал «золото».



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!