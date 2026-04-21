Бектенов поднял вопрос кадров в сфере инклюзии

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил о текущем дефиците кадров в данной сфере.

По его данным, потребность составляет 69 сурдологов, 98 реабилитологов и более 2 тысяч логопедов.

– В этом году обучение в колледжах и университетах завершают 181 сурдолог, 190 реабилитологов и 1412 логопедов. Эти молодые специалисты приступят к работе во втором полугодии. В целом вопрос дефицита кадров решается Министерством труда совместно с министерствами здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, — отметил Аскарбек Ертаев.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению инклюзивной сферы квалифицированными кадрами продолжается в межведомственном формате.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.