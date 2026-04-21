РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:19, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Бектенов поднял вопрос кадров в сфере инклюзии

    На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов поднял вопрос обеспечения сферы инклюзии узкими специалистами — сурдологами, реабилитологами и логопедами, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил о текущем дефиците кадров в данной сфере.

    По его данным, потребность составляет 69 сурдологов, 98 реабилитологов и более 2 тысяч логопедов.

    – В этом году обучение в колледжах и университетах завершают 181 сурдолог, 190 реабилитологов и 1412 логопедов. Эти молодые специалисты приступят к работе во втором полугодии. В целом вопрос дефицита кадров решается Министерством труда совместно с министерствами здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, — отметил Аскарбек Ертаев.

    В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению инклюзивной сферы квалифицированными кадрами продолжается в межведомственном формате.

    Ранее стало известно, что в Казахстане планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

    Теги:
    Правительство РК Здоровье Логопед Общество Олжас Бектенов
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают