Бектас Бекназаров разъяснил новый закон педагогам Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Бектас Бекназаров, а также сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова с рабочей поездкой посетили город Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе поездки депутаты ознакомились с социально-экономической ситуацией города, посетили ряд промышленных и социальных объектов. Депутаты также обсудили принятые Парламентом законы, вопросы духовной модернизации и сохранения национальных ценностей.





В свою очередь, Бектас Бекназаров встретился с педагогической общественностью города для разъяснения закона «О статусе педагога» и некоторых изменений в законодательстве. Вице-спикер верхней палаты заявил, что в документе подробно изложены права и обязанности педагогов в их профессиональной деятельности.





«В прошлом году Сенат и Мажилис приняли 83 закона, направленные на улучшение качества жизни населения. Депутаты обеих палат в законотворческой работе приняли во внимание социально-стратегические инициативы Первого Президента – Елбасы и поручения Главы государства по поддержке населения. Главное, что все принятые документы направлены на поддержку и защиту населения», - отметил вице-спикер Сената.





В ходе рабочей встречи аким города Ерлан Айтаханов ознакомил депутатов с итогами социально-экономического развития мегаполиса в 2019 году. Подробно рассказав о проделанной работе в области промышленности и образования, здравоохранения и культуры, градоначальник поделился планами развития мегаполиса на текущий год.

Кроме того, сенаторы ознакомились с состоянием инженерной инфраструктуры жилого района «Бадам», где проживает более 3 тысяч человек. Соответствующее финансирование было выделено из государственного бюджета для обеспечения жильцов качественной электроэнергией, природным газом и питьевой водой, а также на строительство дорог. Полностью решить коммунальные проблемы жилого района «Бадам» планируется к концу этого года.

Бектас Бекназаров подчеркнул, что каждому депутату необходимо сделать депутатский запрос в случае задержки или нецелевого использования бюджета, а для выявления подобных случаев, сенаторам нужно чаще встречаться с населением.



