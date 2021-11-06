Бекнұр Жанибекұлы и Әлинур Хамзин представят Казахстан на Junior Eurovision-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бекнұр Жанибекұлы и Әлинур Хамзин представят Казахстан на Junior Eurovision-2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz .

Победителя Национального отбора определили по итогам оценок жюри и результатам SMS-голосования телезрителей.

Әлімжан Түгелбай, песня «Сенем әлі», порядковый номер: 1 Жан Маким, песня «Биле», порядковый номер: 2 Екатерина Табарина, песня «Фотомодель», порядковый номер: 3 Бекнұр Жанибекұлы, «Human», порядковый номер: 4 Әдина Суленова, «Әкешім», порядковый номер: 5 Армен Саакян, «Бала махаббат», порядковый номер: 6 Айғаным Амантай, «Арманым», порядковый номер: 7 Әмина Асгатова, «Қимылда», порядковый номер: 8 Алинур Хамзин, «Ертегі әлемі», порядковый номер: 9 Әбілхайыр Жұмабай, «Индиго Бала», порядковый номер: 10



10 финалистов выступили с авторскими песнями, написанными для них известными композиторами страны.