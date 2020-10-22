Бекнур Кисиков: Проблемы инвалидов - не только предмет заботы государства, но и всего общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этот год обнажил многие проблемы, не только экономические и управленческие, но также медицинские и особенно социальные. Конечно, ситуация, связанная с издержками и последствиями пандемии коронавируса, впервые происходила в нашей стране, и никто не знал алгоритма действия. Поэтому, как сказал публицист Бекнур Кисиков МИА «Казинформ», объявление локдауна, компенсационные выплаты и другие как ограничительные, так и меры социальной поддержки были продиктованы именно необходимостью защитить население от негативных последствий.

«В первую очередь речь шла о медицинской защите населения, лечения больных, обеспечения койко-мест, поставки лекарств, средств санитарной и индивидуальной защиты, медицинского оборудования. И в момент наибольшего пика, обнажились слабые стороны этих процессов. Но не менее важным было социальное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения, которые нуждались в продуктах, лекарствах, в элементарных средствах жизни. Особенно остро эти проблемы актуализировались для людей с особыми потребностями, часть из которых осталась, фактически, оторванной от элементарной помощи», - отмечает Б. Кисиков.

В Казахстане зарегистрированы 705 500 людей с инвалидностью. Это 3,9 процента населения страны, приводит официальные данные публицист.

«И при пандемии, здоровье этих людей оказалось под угрозой, ведь медицинские услуги и помощь особенна актуальна для людей этой категории. Часто, лица с особыми потребностями, имеют хронические заболевания, которые требуют постоянного ухода и контроля. Многим из них значительные трудности представляет получить элементарные консультации или пройти обследования. А ведь эти процессы часть их обихода, повседневной жизни. Даже, иногда элементарные услуги в виде замены документа и прочего, становятся трудновыполнимыми. И в условиях пандемии решение таких, казалось бы обыденных и простых вопросов, еще больше обостряется.

Пандемия по миру только нарастает, и информация становится ключевым и важным инструментом. Информация о том, как защитить себя от инфекции, какие средства индивидуальной защиты использовать, какие лекарства, как получить доступ к товарам и услугам первой необходимости во время карантина и самоизоляции.

И здесь важно усилие как государства, так и общественных и неправительственных структур и волонтеров, чтобы обеспечивать достоверное, доступное и своевременное информирование населения о самом заболевании, способах профилактики и имеющихся услугах», - считает Б. Кисиков.

По его мнению, преодоление кризиса в первую очередь зиждется на информированности населения. И в этом случае имеются существенные проблемы. Ведь, по сути, в условиях пандемии становится проблематичным получение элементарной информации. Согласно статистике, более 80% лиц с особыми потребностями составляют люди с проблемами слуха и зрения, то есть доступ к жизненно важной информации становится проблематичным. Более того, сурдопереводчики жаловались, что из-за масок им трудно передать информацию, так как язык основывается и на движении и мимике губ.

«Нынешний кризис, вызванный эпидемией Covid-19, показал недостаточную эффективность и оперативность государственных инструментов социальной защиты, - говорит публицист. - Чтобы не допускать отсечения людей с инвалидностью от жизненно важной информации, способы коммуникации с населением должны включать квалифицированный перевод телевизионных объявлений на жестовый язык, доступные для восприятия людьми с различной инвалидностью интернет-ресурсы и службы телефонного оповещения с функцией отправки текстовых сообщений для неслышащих и слабослышащих. Следует использовать простые и понятные формулировки, не допускающие некорректного понимания.

Также, следует обратить внимание на учреждения-интернаты, где содержатся люди с особыми потребностями, ведь именно там очень высокий риск заражения. Из-за скученности пациентов и закрытости интернатов в тесных сообществах вирус может распространяться очень быстро.

Также, в связи с переходом на дистанционное образование, обостряется проблема инклюзивного образования. Дети из-за карантина учатся дома, но не у всех есть для этого возможности, а и дистанционное обучение онлайн может оказаться не приспособленным для детей с различной инвалидностью, в том числе с точки зрения наличия адаптированных и доступных материалов и коммуникационных методик. В результате часть детей может оказаться не охваченной учебным процессом.

Без государственной поддержки родителям и лицам, осуществляющим уход, может быть сложно восполнить то, что ребенок получает в школе. И нужно признать, что государство делает многое в этом отношении».

В то же время Б. Кисиков отмечает и роль неправительственных институтов и общественников.

«Мы все были свидетелями того, как многие волонтеры днем и ночью работали для того, чтобы помочь людям с особыми потребностями. В частности, доставляли продукты питания, лекарства, обеспечивали необходимый уход.

Также, проблемы инвалидов - не только предмет заботы государства и социальных институтов, но и политических партий и всего общества в целом. Права инвалидов являются одним из важных пунктов многих ведущих политических партий. В частности, хотел бы отметить демократическую партию США, которые поддерживает права меньшинств, в том числе и лиц с особыми потребностями. Демократы поддерживают Закон об американцах с ограниченными возможностями, запрещающий дискриминацию в отношении людей на основе физических или психических недостатков. Таким образом, демократы также продвинули Закон о поправках к ADA 2008 года, который стал законом о расширении прав инвалидов. Они также ввели поправки и в другие законы недискриминации по инвалидности на уровне федеральных и Соединенных Штатов.

В Казахстане, среди политических партий, уверен, что многие, так или иначе, поддерживают права людей с особыми потребностями. Но из того, что нашел, можно отметить партию власти Nur Otan, которая особенно стала активно помогать нуждающимся категориям населения во время кризиса пандемии», - говорит публицист.

В частности, Б. Кисиков отметил активность фонда «Birgemiz», который совместно с партией активно включился в оказание социальной помощи уязвимым слоям населения. На днях была завершена 5-ая волна выплат. По 50 тысяч тенге получили еще более 100 тысяч наиболее нуждающихся семей во всех регионах страны, в том числе люди с особыми потребностями. Всего прямой финансовой поддержкой охвачено более 650 тысяч семей или 2,2 млн. казахстанцев. За счет средств фонда также поддержано более 2 тысяч медицинских работников. Особо надо отметить, что было построено 20 новых домов для пострадавших от подтопления жителей Мактаарала. В целом, в рамках акции #BizBirgemiz почти 320 тысяч семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно передано 5 миллионов масок.

Значительную работу, исполняя поручения лидера партии, провел Nur Otan в рамках проекта «Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров». Так, в начале года были организованы 229 Единых тематических приемов в общественных приемных партии с участием представителей госорганов. Более 1550 граждан с особыми потребностями получили консультативную, юридическую и иную помощь.

В рамках этого проекта очень много людей с особыми потребностями получили возможность трудоустроиться - 4 949 человек. В рамках партийного проекта проведена работа в сфере инклюзивного образования. Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» охвачено 2 чел. Получили микрокредиты 19 человек, из них 17 открыли собственное дело. Гранты получили 54 человека.

Значительная работа ведется также по созданию безбарьерной среды для передвижения инвалидов. В рамках общественно-партийного мониторинга партией и активистами проведено 180 рейдов. Как свидетельствуют официальные данные на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов из общего количества из 34 803 объектов социальной инфраструктуры паспортизация проведена в 34 265 объектах. Из общего числа паспортизированных объектов подлежали к адаптации 25 763 объектов, из них адаптировано 24 009 объектов (92,8%).

«Принятие Конвенции ООН о правах инвалидов – это также один из показателей успешной реализации проекта «Кедергісіз келешек». Помимо этого парламентской фракцией партии, депутатами Мажилиса проведена работа по совершенствованию действующего законодательства. Так, разработан проект Закона по вопросам защиты прав инвалидов, который содержит внесение изменений в 24 нормативных правовых акта. Партией внесено 77 предложений и дополнений.

Надо отметить, что совершенствование системы социальной защиты населения и обеспечение большего доступа к предметам первой необходимости и здравоохранения является одним из важных пунктов предвыборной программы партии. Вместе с тем, новой партийной программой предусмотрена модернизация уже имеющихся стандартов безопасности труда, приведения ее к современным стандартам развитых стран и подписанием новых протоколов ООН по стандартизации производственных угроз на предприятиях.

Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев издал Указ о проведении выборов в маслихаты и Мажилис Парламента. Проходить он будут по партийным спискам. И надеюсь, что и другие партии включат в свои предвыборные программы разделы, предусматривающие защиту социально уязвимых слоев населения, а кандидаты, ставшие депутатами по партийным спискам, в числе приоритетных рассмотрят, прежде всего, вопросы касающиеся защиты и заботы о тех, кто более всего в этом нуждается – людей с особыми потребностями», - заключил Б. Кисиков.