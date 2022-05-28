28 Мая 2022 22:40

Бекіре-2022: Из незаконного оборота изъято более 20 тонн рыбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала рыбоохранной акции «Бекіре-2022» инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и Пограничной службы КНБ РК выявлено и пресечено 1138 нарушения природоохранного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook.

К административной ответственности привлечено 833 лица. 54 материала направлено в судебные органы, возбуждено 53 уголовных дела по фактам браконьерства, приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. На нарушителей наложено штрафов на 16,9 млн тенге.

Из незаконного оборота изъято 20 тонн рыбы, из них 1764 кг осетровых видов, 555 единиц орудий лова, 119 единиц водного транспорта. В результате ежедневного траления русла реки и морской акватории из водоемов извлечено 1989 единиц незаконных орудий лова рыбы общей длиной более 20 км.

Как сообщалось ранее, 30 марта 2022 года между министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и Комитетом национальной безопасности РК в целях сохранения осетровых и других видов рыб, а также обеспечения благоприятных условий для их нереста подписан совместный приказ о проведении широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2022» на водоемах Урало-Каспийского бассейна. Акция продлится до 31 мая 2022 года.