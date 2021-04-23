«Бекіре-2021»: у браконьеров изъято более 18 тонн рыбы на западе РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Жайык-Каспийского бассейна в трех западных областях страны с 1 апреля проходит рыбоохранная акция «Бекіре-2021». Участие в ней принимают органы рыбоохраны, полиции и пограничная служба, координирует все действия природоохранная прокуратура, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службой коммуникаций Атырауской области.

«За три недели акции выявлено 571 правонарушение, из них на территории Атырауской области - 440, в Мангистауской области - 98 и в ЗКО – 33. К административной ответственности привлечено 397 нарушителей, из них 45 судом. По 26 выявленным фактам возбуждены уголовные дела, на нарушителей наложен штраф в сумме 6,6 млн. тенге.

Из незаконного оборота изъято 18,9 тонны рыбы, из них полторы тонны осетровых видов. Также изъято 1156 единиц орудий лова и 54 плавательных и транспортных средства»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.

Для двух осетровых заводов на сегодня выловлена 71 особь рыбы осетровых пород. В том числе одна самка белуги весом 150 кг, от которой получено 20 кг икры, 4 осетра, 61 севрюга и 5 стерлядей.

Природоохранная акция продлится до 31 мая.



