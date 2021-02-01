Бекет Аймагамбетов: Важно понимать проблемы граждан и реагировать на них

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В реформе Министерства внутренних дел РК, которая направлена на преобразование правоохранительной системы страны, обозначены два важных приоритета – это реализация концепции «Слышащего государства» и принципа «Полиция шаговой доступности». Для выполнения поставленных задач, обозначенных в Послании Главы государства народу РК «Казахстан в новой реальности: время действий» и прошедшей коллегии МВД РК, в департаменте полиции Костанайской области проводится большая работа. По мнению руководителя ведомства генерал-майора полиции Бекета Аймагамбетова все эти направления работы тесно связаны с пониманием и решением проблем граждан.

- Бекет Иманович, расскажите подробнее, что делается для того, чтобы завоевать доверие общества в рамках обозначенных принципов ?

- Во-первых, для того чтобы понять, что волнует население, какие проблемы затрудняют жизнь граждан, в регионе проведен ряд масштабных мероприятий. Это отчетные встречи, социологические опросы, приемы граждан, поездки по регионам. Все это позволило изучить «болевые точки» для населения, которые находились как в плоскости деятельности полиции, так и других государственных органов.

Оказалось, что многие вопросы не требуют существенных материальных затрат. Такая о братная связь в корне изменила формат работы и положительно повлияла на авторитет органов внутренних дел.

В первую очередь, на приемах граждан была озвучена проблема: оформление дорожно-транспортных происшествий. Время процедуры, даже механических ДТП, занимало до трех и более часов. Все это время автомобили находились на проезжей части, препятствуя движению. Мы выяснили, что специалисты по выезду на место ДТП не успевают оперативно сработать, и простым увеличением штатной численности это не решить. Стали искать выход и приняли решение: обучить в се экипажи и каждого сотрудника патрульной полиции навыкам первоначального осмотра места происшествия при дорожно-транспортных происшествиях. Как известно, у всех есть планшеты. Дополнительно каждый автопатруль оснастили электронными рулетками, аэрозольными баллонами.

Это не потребовало больших затрат. Мы провели эту работу в течение месяца. В результате, в настоящее время любой полицейский патрульной службы прибывает на место дорожно-транспортного происшествия, фиксирует схему и потом оформляет документы в местной полицейской службе. Процедура оформления сократилась до 30 минут.

Эффективность этой работы проверил и подтвердил ликвидацию проблемы консультативно-совещательный орган, куда входят и блогеры. Кроме того, для экипажей были закуплены фартуки, перчатки, полиэтиленовое покрытие на сиденье, комплекты для экстренной помощи пострадавшим. Патрульные оказывают помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации. Благодаря даже этому небольшому делу, отношение населения к полиции стало меняться. Только за помощь в вызволении из сложных ситуаций мы получили более 200 благодарных отзывов от граждан.

Еще одну проблему, о которой мы узнали и решили, обозначили пенсионеры и малообеспеченные граждане. Они рассказали о том, что не имеют материальной возможности звонить участковому на сотовый телефон по разным вопросам. Для решения мы вышли с предложением в ОА « Қ аза қ телеком», который обеспечил 222 участковых инспекторов региона мобильно-городскими номерами, на которые можно бесплатно звонить с городских телефонов. Это стало действенным механизмом обратной связи с населением.

- А как решаются вопросы, которые связаны с выделением средств?

- Мы поставили задачу стать проводником также и решения вопросов, где требуется выделение средств, и находящихся в компетенции исполнительной власти. Такие вопросы мы неоднократно выносили на межведомственную комиссию по профилактике правонарушений на уровень акима области. В результате протокольных решений эти задачи ставились перед акимами городов и районов и находили свое решение на местах.

Одно из них: как известно, о бласть является аграрным регионом и для населения актуальной проблемой остаются кражи скота. Хотя в большинстве случаев — это не кражи, а факты, когда скот уходит с вольного выпаса. В прошлом году в результате поисковых мероприятий в 114 случаях скот найден и возвращен владельцам.

Мы вынесли этот вопрос на обсуждение м ежведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акиме области.

По решению комиссии в сельских округах создано 64 загона для бесхозного скота. В прошлом году благодаря такой работе количество краж скота уменьшилось почти на треть.

Также долгое время болевым вопросом была проблема нехватки медицинских вытрезвителей в городах области. Мы настойчиво поднимали этот вопрос в течение трех лет, на заседаниях м ежведомственной комиссии по профилактике правонарушений. И были услышаны. Выделены здания и средства для открытия медицинских вытрезвителей в трех городах области – Рудном, Лисаковске и Житикаре на 10 койко-мест в каждом . Помимо этого, увеличены на 20 койко-мест отделения принудительного лечения для лиц, больных алкоголизмом и наркоманией.

На моих встречах с населением в городах Аркалыке и Житикаре г раждане попросили открыть автодромы в этих отдаленных регионах. Им порой приходится ехать за 500 километров для сдачи экзамена на вождение. Просьба жителей мною была доложена акиму области.

В настоящее время строительство автодромов одобрено, и средства на эти цели намерены заложить в местном бюджете следующего года.

- В полиции стали работать консультативно-совещательные органы (КСО), которые ранее назывались общественными советами. Насколько они эффективны? Как общественность региона участвует в этой работе?

- Буквально на все резонансные ситуации, связанные с полицией, активно реагирует консультативно-совещательный орган, в состав которого входят СМИ, блогеры и общественность. Эти вопросы выносятся на открытое обсуждение. В результате обществу предоставляется объективная информация от представителей КСО, которые сами оценивают ситуацию и предоставляют информацию.

Большое влияние оказывают общественники и на состояние безопасности в области. Был проведен социологический опрос и по его итогам внесены предложения по улучшению дорожной безопасности: у становлены дополнительные светофорные объекты, разметка и пешеходные переходы со светомодулями, более 200 знаков в областном центре были обследованы на коэффициент световозвращения.

При изучении нами мнения о работе полиции, еще три года назад жители города отмечали, что полицейские в последние годы патрулируют улицы на машинах, людей в форме во дворах не стало, и они не могут, как в былые времена, обратиться со своими вопросами. На основе этого было принято решение перевести 60% сотрудников городского батальона на пешее патрулирование. Уже третий год действует эта практика и дает положительные результаты. Число уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах, значительно сократилось.

Сегодня в полиции созданы механизмы открытости, и они эффективно работают.

- 2020 год стал Годом волонтера. Какую роль сегодня играют добровольные помощники в работе полиции?

- Показателем повышения уровня доверия населения к полиции следует считать тот факт, что количество людей, готовых помогать полиции, растет из года в год. В области работают свыше 90 волонтерских организаций, они объединяют почти 3 тысячи человек.

На одном из приемов граждан к нам обратились молодые люди с предложением о создании уникального поискового интернет-ресурса «Регион 10». Был создан сайт, на котором можно узнать информацию о розыске без вести пропавших лиц области, а также распознать фейки, которыми пестрит сеть. Это лишь один из примеров, а таких много. Помогают и в раскрытии преступлений, и в закрашивании надписей, рекламирующих наркотики. Сегодня волонтеры оказывают большую помощь в работе полиции.

- Одно из важных направлений в реформе МВД – это борьба с коррупцией. Какие меры сегодня принимаются в ДП Костанайской области?

- Уже общеизвестно, что одним из эффективных методов борьбы с коррупцией стали меры по материальному стимулированию личного состава. Вы знаете, что с этого года будет поднята заработная плата, а также расширен список сотрудников, имеющих право на жилищную компенсацию. Это решение состоялось благодаря содействию министра внутренних дел.

В департаменте полиции существует практики поощрения за раскрытие преступлений по горячим следам. Благодаря этим факторам сотрудники полиции стали более устойчивые к коррупционным рискам. Это подтверждают и данные анонимного онлайн-опроса среди рядовых полицейских. Им нет нужды брать взятки, и благодаря созданным условиям полицейские стали дорожить рабочим местом.

На этот процесс повлияла и активная работа управления собственной безопасности.

Для минимизации коррупционных рисков в департаменте внедрена новая система ответственности. Мы разработали такой алгоритм ответственности полицейских, при котором личный состав сотрудников патрульной полиции разделен на группы по десять сотрудников во главе со страшим. Если кто-то из десяти совершит правонарушение, то будут отвечать все. И это серьезный сдерживающий фактор. Такая система работы искореняет равнодушие и позволяет создать нулевую терпимость к правонарушениям, в том числе и коррупционным.

В результате отмечается стабильная динамика снижения числа совершенных коррупционных преступлений.

- Какова криминогенная обстановка в области?

- Как и по всей стране, уровень преступности в регионе значительно снизился - почти на треть. В этом году наблюдается устойчивое снижение по основным видам преступлений. В их числе убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи, кражи, мошенничества, хулиганства и угоны.

Меньше стало и квартирных краж, почти на 45%. Одновременно повысилась их раскрываемость. Значительно меньше совершено преступлений в состоянии опьянения и ранее судимыми.

Сократился уровень подростковой преступности и преступлений в отношении самих детей. Почти на 40% меньше преступлений совершено в общественных местах и на улицах.

Все это напрямую связано с проводимой профилактической работой. Ее результаты заметны и на дорогах. В пределах 10% мы добились сокращения аварийности - уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, раненых и погибших в них.

В этом году раскрываемость по многим видам преступлений, в том числе имущественного характера, улучшилась.

Из числа тяжких и особо тяжких преступлений мы достигли 100% раскрываемости разбоев, тяжких вымогательств, хулиганств, развращений малолетних, угонов.

Раскрыто 92% убийств, почти все (98%) причинения тяжкого вреда здоровью. В этом году увеличилась раскрываемость наркосбытов. Из незаконного оборота изъято более 473 килограммов наркотиков, в том числе синтетических.

Следуя политике цифровизации, б олее 85% дел расследуется нами в электронном формате. Для этого подразделения следствия и дознания области полностью обеспечены 100 необходимой техникой и оборудованием.

- Спасибо за интервью!