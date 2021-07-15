Бекет Аймагамбетов: В полиции важно создавать механизмы общественного контроля

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов выступил перед Общественным советом Костанайской области и рассказал о работе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Речь шла не только о состоянии преступности в регионе, но и тех мерах, которые принимает полиция для того, чтобы быть открытой и прозрачной. В работе общественного совета приняли участие юристы, общественники и представители НПО.

Говоря о состоянии преступности, руководитель полицейского ведомства отметил, что тенденция ее снижения наблюдается вот уже четыре года. По итогам первого полугодия 2021 года количество зарегистрированных уголовных правонарушений сократилось на 8,2%. Более чем на треть сократился уровень преступлений, совершенных в состоянии опьянения и среди несовершеннолетних, а также групповой преступности. На 35% меньше совершено преступлений в состоянии опьянения.

Сегодня, по словам Б. Аймагамбетова, преступления раскрываются «по горячим следам» благодаря расширению системы видеонаблюдения, которая охватывает в области 609 камер, в том числе 64 установленных во дворах жилых домов в рамках проекта «Безопасный двор». С начала года с их помощью только в областном центре раскрыто более 60 преступлений и выявлено более 10 тысяч административных правонарушений.

В текущем году к уже действующим 39 аппаратно-программным комплексам «Автоураган» будет установлено еще шесть таких систем. Они позволяют не только соблюдать ПДД, их главная задача - помощь в раскрытии преступлений. С начала года с помощью комплекса видеокамер «Автоураган» раскрыто уже 46 преступлений.

В первом полугодии 2021 года на территории области снизилось количество ДТП и пострадавших в них.

В настоящий момент в электронном формате расследуется 79,2% уголовных дел.

Особое внимание Бекет Аймагамбетов уделил вопросу создания обратной связи с жителями области. Это поездки по районам и городам области, приемы граждан, изучение вопросов обеспечения участковых инспекторов полиции, а также отчетные встречи с населением.

«Благодаря этому мы получили множество предложений по улучшению деятельности полиции. В этом году мы сосредоточили внимание на решении нескольких вопросов», - отметил генерал Б. Аймагамбетов.

Первый из них – это создание условий для эффективной работы участкового инспектора – ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции.

«В рамках реформы местной полицейской службы главный приоритет - безопасность граждан. Поэтому при участии местной исполнительной власти мы провели ревизию всех 199 участковых пунктов полиции. Уже проведен капитальный ремонт в восьми помещениях, которые стоят на балансе акиматов районов. В этом году в области в двух регионах - Карасуском и Мендыкаринском - будут открыты новые участковые пункты полиции. Кроме того, уже выделены средства на ремонт девяти участковых пунктов полиции в городе Рудном и семи пунктов в городе Костанае», - акцентирует внимание руководитель ведомства.

Также в областном центре поэтапно будут установлены пять стационарных постов полиции нового образца. В новых микрорайонах города уже в этом году появится три новых участковых пункта полиции. Один из них, оснащенный по последнему слову техники, уже действует в микрорайоне «Юбилейный». Он был открыт при поддержке бизнеса и по просьбе жителей новостройки. Участковые на 90% оснащены необходимой техникой и оборудованием.

Еще один из приоритетов в работе – это раскрытие краж скота.

«К решению этой задачи мы приступили еще в начале года. Этот вопрос обозначили жители тургайского региона, который я посетил в марте 2021 года. Ко мне обратились аксакалы, которые рассказали о том, что здесь зачастую пропажа скота связана с бесконтрольным выпасом КРС. Мы внимательно проанализировали эту проблему. Предприняли ряд шагов, связанных с вопросами переработки сельхоз продукции, созданию базы похищенного скота, вопросов идентификации», - рассказал руководитель ведомства.

Принятые меры, по словам начальника департамента полиции, позволили улучшить раскрываемость скотокрадства на 18%, а по тяжким видам – на 29%. В текущем году пресечена деятельность преступной группы скотокрадов, которыми совершено шесть краж. Уголовные дела в отношении этих лиц направлены в суд. Принимаются меры к возврату похищенного скота. По раскрытым преступлениям владельцам возвращено 68 голов, что в денежном выражении составляет более 7 млн тенге. Помимо этого, найдено 228 голов скота, ушедшего с вольного выпаса. Для профилактики и предупреждения краж скота полицией применяются меры административного воздействия в отношении собственников скота, допустивших их вольный выпас. К административной ответственности привлечено 1447 владельцев.

Бекет Аймагамбетов отметил, что дальнейшие усилия полиции будут направлены на поддержание правопорядка в регионе и выполнение поставленных задач в рамках реформирования органов внутренних дел.