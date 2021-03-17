Бекет Аймагамбетов: Участковые должны быть оснащены всем необходимым
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече в формате онлайн начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов рассказал о работе по оснащению участковых инспекторов полиции в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Текущий год объявлен «Годом профилактики правонарушений», поэтому большое внимание уделяется условиям работы участковых инспекторов полиции и их быта. Участковый – сотрудник универсальный, потому должен быть компетентным во многих вопросах. К нему обращаются по всем направлениям деятельности полиции», - отметил руководитель ведомства.
Чтобы в полной мере владеть ситуацией на обслуживаемой территории, как считает Б. Аймагамбетов, участковый должен стать настоящим сельчанином, то есть жить и работать продолжительное время на участке до выхода на заслуженный отдых. Для этого создаются необходимые условия.
«С акимами прорабатываются вопросы обеспечения их жильем, также при содействии фермерских хозяйств для участковых в некоторых районах – Мендыкаринском, Федоровском, Узункольском выделено 10 голов крупного рогатого скота, для разведения хозяйства», - отметил Бекет Аймагамбетов.
При поддержке местной исполнительной власти для поддержания правопорядка улицы сел будут дополнительно оснащены видеокамерами. В области функционирует 39 аппаратно-программных комплексов «Автоураган». В текущем году планируется установить еще 6 комплексов, в том числе на автодорогах республиканского значения.
Вместе с акимами городов и районов области проведены ревизии участковых пунктов полиции и теперь ведется работа по их материально-техническому оснащению. Все пункты полиции будут приведены в соответствие, сельский шериф будет работать в чистом, теплом, уютном, технически оснащенном помещении.
Также ведется работа по обеспечению всех участковых инспекторов полиции планшетами и видеорегистраторами.
Фото: kstnews.kz
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