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Бекет Аймагамбетов: Участковые должны быть оснащены всем необходимым

17 Марта 2021 20:12
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Бекет Аймагамбетов: Участковые должны быть оснащены всем необходимым

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече в формате онлайн начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов рассказал о работе по оснащению участковых инспекторов полиции в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Текущий год объявлен «Годом профилактики правонарушений», поэтому большое внимание уделяется условиям работы участковых инспекторов полиции и их быта. Участковый – сотрудник универсальный, потому должен быть компетентным во многих вопросах. К нему обращаются по всем направлениям деятельности полиции», - отметил руководитель ведомства.

Чтобы в полной мере владеть ситуацией на обслуживаемой территории, как считает Б. Аймагамбетов, участковый должен стать настоящим сельчанином, то есть жить и работать продолжительное время на участке до выхода на заслуженный отдых. Для этого создаются необходимые условия.

«С акимами прорабатываются вопросы обеспечения их жильем, также при содействии фермерских хозяйств для участковых в некоторых районах – Мендыкаринском, Федоровском, Узункольском выделено 10 голов крупного рогатого скота, для разведения хозяйства», - отметил Бекет Аймагамбетов.

При поддержке местной исполнительной власти для поддержания правопорядка улицы сел будут дополнительно оснащены видеокамерами. В области функционирует 39 аппаратно-программных комплексов «Автоураган». В текущем году планируется установить еще 6 комплексов, в том числе на автодорогах республиканского значения.

Вместе с акимами городов и районов области проведены ревизии участковых пунктов полиции и теперь ведется работа по их материально-техническому оснащению. Все пункты полиции будут приведены в соответствие, сельский шериф будет работать в чистом, теплом, уютном, технически оснащенном помещении.

Также ведется работа по обеспечению всех участковых инспекторов полиции планшетами и видеорегистраторами.


Фото: kstnews.kz
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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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