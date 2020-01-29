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Бекет Аймагамбетов: Пьяный за рулем должен стать таким же явлением, как динозавр

29 Января 2020 18:50
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Бекет Аймагамбетов: Пьяный за рулем должен стать таким же явлением, как динозавр

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов встретился с патрульными полицейскими региона. Он отметил, что только за два выходных дня в области было задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. С момента ужесточения законодательства арестован 51 пьяный водитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Сегодня созданы все условия для того, чтобы полностью искоренить это явление. Законодательно ужесточена ответственность за пьяную езду, однако водители продолжают садиться нетрезвыми за руль. Это напрямую связано и с ростом ДТП, и с ростом преступности вообще», - отметил генерал.

С 1 февраля 2020 года в области к патрулированию будут привлечены все сотрудники, в том числе аппарата Департамента полиции, участковые инспектора полиции и ювенальные полицейские. Проверками будут охвачены увеселительные заведения - на предмет нахождения там подростков в ночное время, проверки магазинов, торгующих спиртными напитками ночью, а также неблагополучные семьи.

«В мероприятии будут участвовать все полицейские во главе со мной – все выйдут на улицу и будут выявлять такие нарушения. Я прошу прессу, которая присутствует в зале, донести до населения, что уже с 1 февраля такая ситуация, когда водитель пьяным садится за руль, станет невозможна», - отметил начальник департамента.


В полиции Костанайской области уверены, что такие меры через полгода должны дать ощутимый результат: во-первых, снизить количество ДТП на дорогах, во-вторых, уменьшить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и в целом искоренить пьянство за рулем.

«За это время мы должны приучить граждан к мысли о том, что пьянство приводит к печальным последствиям. Каждое втрое преступление сегодня совершается в состоянии алкогольного опьянения. И начать эту работу нужно в первую очередь с водителей», - обратился к личному составу Б.Аймагамбетов.

К этой работе будет привлекаться общественность, СМИ, добровольные помощники полиции, волонтеры.

Начальник Департамента полиции также остановился на мерах социальной защиты полицейских, которые сегодня принимаются в стране и в Департаменте полиции .

Согласно Дорожной карте по модернизации полиции на 2019-2021 годы, в прошлом году 90 единиц младшего начальствующего состава патрульной полиции переведены на офицерские должности с присвоением специального звания лейтенанта полиции.

В этом году местной исполнительной властью уже выделены средства для того, чтобы оставшиеся 378 сержантских должностей перевести в офицерский состав.

Это дает возможность карьерного роста, материального стимулирования и дальнейшего получения образования.

С участием сотрудников патрульной полиции в 2019 году было раскрыто 695 преступлений, из них более 100 - личным сыском. За раскрытие «по горячим следам» сотрудники были премированы на сумму 7 млн тенге.

«87 раз патрульные оказали помощь водителям и гражданам, которые попали в трудную ситуацию на дороге. С начала года на мое имя пришло 20 писем от жителей области, которые просят отметить вас за профессиональные действия. Я выражаю вам за это благодарность», - сказал лава ведомства.

Также начальник департамента вручил первоначальные и очередные специальные звания сотрудникам патрульной полиции.


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Ключевые слова: Костанайская область, Борьба с преступностью,
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