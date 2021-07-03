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    13:31, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Бекболат Тлеухан рассказал, сколько у него породистых лошадей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан рассказал, сколько у него имеется породистых лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, у меня есть породистые скакуны, есть у меня жеребец из Костаная, я его приобрел за 900 тысяч тенге, есть также лошадь Салкурен, которая тоже родом из Костаная, очень выносливая лошадь, я ее приобрел за 550 тысяч тенге. Есть также лошадь Тасуа, которую мне подарили наши браться из Чечни, английской породы, я слышал она стоит около 8 тысяч евро. Потом у меня есть лошадь Бактола, я не знаю, сколько она стоит, ее подарил мне Нурбол Болатулы (Назарбаев)»,- сказал Бекболат Тулеухан, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в СЦК.

    Президент Ассоциации национальных видов спорта добавил, что у него в конюшне имеются также и простые лошади, на которых он выезжает на охоту и по другим делам.



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