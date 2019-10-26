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Бекболат Рахат завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

26 Октября 2019 15:22
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Бекболат Рахат завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала первую золотую медаль на чемпионате Азии среди юношей и юниоров, который в эти дни проходит в Пхеньяне. Кроме того, в активе Казахстана еще одна бронзовая медаль континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, Бекболат Рахат стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет в категории до 96 кг, подняв в сумме двоеборья 352 кг (156+196). 15-летний кызылординец установил новый мировой рекорд в толчке.

Помимо этого спортсмен завоевал серебряную медаль в категории до 96 кг среди юниоров до 20 лет. Бекболат в этом году стал дважды чемпионом, выиграл чемпионат мира среди юношей в Лас-Вегасе и чемпионат Азии среди юношей до 17 лет. ⠀

Артем Антропов, выступавший в весовой категории до 96 кг среди юниоров завоевал третье место с результатом в 345 кг (150+195). ⠀

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Ключевые слова: Спорт,
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