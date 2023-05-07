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Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца во втором раунде в Мексике

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 13:21
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца во втором раунде в Мексике Фото: sports.kz

САПОПАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) провел свой очередной бой в профи в Сапопане (Мексика), где хедлайнерами вечера стали Сауль «Канело» Альварес и Джон Райдер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Нурмаганбета выступил представитель Венесуэлы Архенис Эспанья (15-1, 14 КО). Их поединок в суперсреднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию и завершился в пользу казахстанца после нокаута во второй трехминутке.

Таким образом, Бек одержал десятую победу в профи, а Эспанья потерпел второе поражение в карьере.

Напомним, что в андеркарде вечера бокса свою победу одержал другой непобежденный казахстанец Абильхан Аманкул (4-0, 4 КО), который нокаутировал мексиканца Фабиана Риоса Фраусто (7-7-3, 4 КО).


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