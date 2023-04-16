Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца на вечере бокса в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО), который является чемпионом Азии-2019 среди любителей, встретился в ринге с венесуэльцем Эбером Рондоном (20-3, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в суперсреднем весе проходил в рамках вечера бокса в Помоне (штат Калифорния, США) и был рассчитан на восемь раундов. Поединку не суждено было пройти всю дистанцию — победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Нурмаганбет. Таким образом, Бек отпраздновал девятый успех в профи, а Рондон потерпел четвертое поражение в карьере.

Ранее в этом же карде Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) нокаутировал мексиканца Даниэля Эчеверриа (21-12, 18 КО). Аманкул и Нурмаганбет проходят тренировочный лагерь в зале «абсолюта» Сауля «Канело» Альвареса (58-2-2, 39 КО) под руководством его наставника Эдди Рейносо.

Рондон в 2021 году проиграл нокаутом в первом раунде другому представителю Казахстана Турсынбаю Кулахмету (4-1, 3 КО).